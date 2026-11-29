(Adnkronos) – “Sono le 4:50, sono tornata in albergo, sono andata a cenare con tutti loro”. Comincia così il video che Barbara d’Urso ha registrato subito dopo la puntata di ieri di Ballando con le Stelle e che ha pubblicato sul suo canale Youtube. Questa volta, nessun dramma o polemica, a differenza delle scorse settimane, subito dopo la querelle con Guillermo Mariotto e il “profumo-gate”.

E d’Urso lo dice subito: “Sono contenta, vado a dormire serena. È stata una bella puntata, il ballo mi affascina”. Poi è passata ad analizzare le performance della serata: “Noemi Bocchi ha fatto un’esibizione strepitosa insieme a Giovanni

Pernice, lei è bravissima. Anche Anna Safroncik con Leonardo Lini. Ci sono le giovani, belle alte e magre, e poi c’è Monica

Guerritore, stasera è stata pazzesca. Vediamo che succede al rispescaggio”, ha detto al termine del filmato con un pensiero per la puntata di sabati prossimo. “Magari torna Ornella Muti e viene ripescata lei, io glielo auguro”, ha concluso dopo il botta e risposta tra le due in trasmissione.

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