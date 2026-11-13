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Ballando, Andy Diaz teme Monica Guerritore: “Ha avuto tanta forza, come me”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Andy Diaz non ha dubbi. Se c’è un concorrente da temere in vista della finale di ‘Ballando con le stelle’ è Monica Guerritore. A raccontarlo è stato lo stesso atleta, ospite oggi a ‘La volta buona’. Il triplista, in gara in coppia con Giada Giovanatti, ha dato il nome dell’attrice come sua principale rivale, riconoscendo nella sua storia tanto coraggio e riscatto, come la sua. “Temo lei perché la sua è una storia di coraggio, esattamente come la mia”, ha spiegato Diaz, facendo riferimento alla battaglia contro il tumore affrontata dall’attrice e al percorso personale che lo ha portato a fuggire da Cuba per arrivare in Italia. 

“Lei ha avuto il coraggio di uscire dalla malattia e di mettersi di nuovo in gioco. Questo vuol dire avere tanta forza. Esattamente come la mia: un cambio di vita, un’opportunità”, ha aggiunto l’atleta. Un’esperienza, quella a ‘Ballando con le stelle’, che rappresenta per Diaz una nuova occasione: “Questo ambiente mi dà la forza di andare avanti, ma ora punto alla vittoria”. 

 

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