Auto a guida autonoma impazzisce e centra la polizia: “È stato un guasto tecnico”

(Adnkronos) – Un’auto a guida autonoma si è schiantata contro un furgone della polizia a Islamabad, in Pakistan, dopo che un’interruzione della connessione internet ha provocato un “guasto tecnico”. Il video dell’incidente, girato nella zona di D-Chowk, è diventato rapidamente virale sui social, trasformandosi anche in un’occasione per ironizzare sulla tecnologia a guida autonoma.

Nel filmato il giornalista Muhammad Aalijah è seduto sul sedile anteriore dell’auto mentre ne illustra le caratteristiche. Il veicolo viene comandato da remoto attraverso Internet, ma a un certo punto il volante smette improvvisamente di rispondere correttamente. L’auto fuori controllo finisce quindi contro un mezzo della polizia parcheggiato a bordo strada. Aalijah tenta anche di azionare il freno a mano, ma non riesce ad evitare l’impatto.

Il giornalista ha spiegato di essere stato invitato dall’appassionato di tecnologia Ehsan Zafar, di Abbottabad, a documentare la sua innovazione nel campo della guida automatizzata. “Tutto andava bene finché non si è verificato un guasto tecnico dovuto a un’interruzione di Internet, che ha fatto perdere il controllo dell’auto e l’ha fatta schiantare contro un veicolo della polizia”, ha raccontato Aalijah.

Dopo la diffusione del video, Aalijah ha voluto chiarire che il suo obiettivo non era mettere in cattiva luce il giovane proprietario dell’auto e sottolineato che il sistema dell’auto non è ancora “completamente sicuro e affidabile”.

L’incidente è avvenuto in una zona ad alta sicurezza e con poco traffico. Una circostanza che, secondo il giornalista, ha evitato conseguenze più gravi: “Se la stessa situazione si fosse verificata su una strada trafficata, le conseguenze avrebbero potuto essere estremamente pericolose, persino mortali”.

Poi l’appello: “Questo video non è una critica; è uno sforzo responsabile per sensibilizzare e lanciare un avvertimento: sperimentate pure, ma assicuratevi prima di tutto della sicurezza”.

Intanto il video continua a circolare sui social, tra chi apprezza il tentativo di promuovere il talento tecnologico locale e chi si diverte a commentare l’incidente. “Certamente, in Pakistan non manca il talento”, ha scritto ironicamente un utente.

Un altro ha osservato che persino l’intelligenza artificiale “va nel panico in Pakistan quando vede la polizia”.

Non sono mancate, però, parole di incoraggiamento per il giovane inventore. “Divertente per alcuni, forse, ma io vedo un grande sforzo. Oggi ha fallito; sì, gli intoppi capitano, ma so che un giorno questo giovane pakistano troverà la soluzione perfetta”.

E, visto l’enorme interesse suscitato dal filmato, qualcuno sui social ha già pronosticato per quelle immagini un futuro da “meme internazionale”.

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