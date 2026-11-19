(Adnkronos) – Dal 16 novembre 2026 è disponibile in esclusiva su Audible.it La falsa madre, nuovo Audible Original scritto da Anna Giurickovic Dato. Audible, società del gruppo Amazon, è tra i principali operatori nella produzione e distribuzione di contenuti audio, che comprendono audiolibri, podcast e serie. L’opera è strutturata in diciassette capitoli ed è affidata a nove voci narranti.

La storia inizia alla Casa di Cura Sant’Angelo, in una piccola comunità siciliana. Agata Catalano si sveglia e scopre che la figlia Gaia, nata poche ore prima, non c’è più. Le indagini sono affidate al brigadiere Carmelo Esposito, che opera nella consapevolezza che il tempo trascorso dalla scomparsa è un fattore determinante per il ritrovamento della neonata.

I sospetti convergono su Lucia Messina, donna considerata al di sopra di ogni sospetto. Nel corso di nove mesi Messina avrebbe simulato una gravidanza, coinvolgendo familiari e conoscenti: avrebbe esibito ecografie, partecipato a un corso di preparazione al parto e riprodotto i cambiamenti fisici tipici della gestazione. Il racconto si sviluppa attraverso le testimonianze dei personaggi, che si sovrappongono e a tratti si contraddicono. Emergono così progressivamente omissioni, dettagli e responsabilità, mentre lo sguardo della comunità sulle due donne ridefinisce il rapporto tra chi subisce e chi commette il torto.

Le voci che compongono il cast sono quelle di Viola Graziosi, Turi Moricca, Sonia Barbadoro, Nadia Perciabosco, Gaetano Lizzio, Alessandra Pagnotta, Ilenia D’Avenia, Loredana Cannata e Stefano Macchi. Tra i personaggi che prendono la parola figura anche una vicina che osserva la scena dalla finestra.

L’autrice ha spiegato di aver scelto la forma corale per far emergere la verità attraverso confessioni e dicerie. Ha aggiunto che il tentativo di comprendere le ragioni per cui Lucia Messina costruisca una menzogna destinata a non reggere, e che finirà per travolgere ogni cosa, è stato per lei un’ossessione.

Anna Giurickovic Dato, nata nel 1989 e cresciuta in Sicilia, ha esordito nel 2017 con La figlia femmina (Fazi Editore), finalista al Premio Brancati nel 2018 e tradotto in cinque Paesi, tra cui Francia, Germania e Spagna. Nel 2020 è uscito Il grande me, sempre per Fazi, e nel 2023 il racconto La divoratrice, pubblicato da Einaudi.

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