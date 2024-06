Audi e-tron GT: sino a 925 CV per la rinnovata Granturismo elettrica

Design ancora più incisivo rispetto al precedente modello e gamma ampliata: Audi S e-tron GT da 680 CV, Audi RS e-tron GT da 856 CV e Audi RS e-tron GT performance da 925 CV

Aumentano sensibilmente capacità e densità della batteria, autonomia – ora sino a 609 chilometri WLTP – e potenza di ricarica: in 10 minuti è possibile ripristinare sino a 280 km di percorrenza presso una stazione HPC

Prestazioni al top: sterzo integrale, sospensioni pneumatiche e trazione integrale quattro elettrica. 0-100 km/h in 2,5 secondi per Audi RS e-tron GT performance

Nuove sospensioni attive: comfort da ammiraglia e comportamento dinamico da sportiva pura

Nelle Concessionarie italiane nel corso del mese di settembre 2024

Sin dal debutto, avvenuto nel 2021, Audi e-tron GT si è collocata al vertice della gamma full electric Audi. La Granturismo a elettroni costituisce l’apice dell’evoluzione sostenibile della sportività dei quattro anelli e abbina prestazioni di riferimento a un design emozionale. Ora, un profondo restyling tecnico ed estetico porta in dote un look ancora più affilato, un’autonomia più generosa, sino a 609 chilometri WLTP, performance di assoluto rilievo, complici i nuovi powertrain che arrivano a erogare sino a 925 CV, una potenza di ricarica più elevata (320 kW in DC) e un comportamento dinamico che, grazie alle innovative sospensioni attive, consente alla coupé a quattro porte di spaziare da un comfort degno di un’ammiraglia a un handling da sportiva pura.