Attacco in Kuwait, chi sono i due tecnici italiani di Rheinmetall morti e perché si trovavano lì

(Adnkronos) – Sono Antonio Saccoccio di Formia ed Emanuele ﻿Lo

Russo di Roma i due tecnici della Rheinmetall rimasti uccisi in seguito ad un attacco di droni in Kuwait. A quanto si apprende, avevano rispettivamente 65 e 36 anni.

Del primo non si sa ancora molto, mentre Emanuele Lo Russo su Linkedin si descriveva come “addetto all’integrazione, ai test e alla consegna di sistemi radar”. Da luglio 2023 lavorava nella società del gruppo industriale tedesco specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi radar e di difesa antiaerea. Tifosissimo della Roma e appassionato di palestra e viaggi, l’ultimo in Thailandia con gli amici, dopo il diploma come perito elettronico aveva lavorato anche in un negozio di animali a Frascati.

L’esplosione avvenuta a seguito di un attacco di droni in Kuwait che ha ucciso due tecnici italiani della Rheinmetall Italia ha interessato un sito militare dove le vittime lavoravano alle operazioni di manutenzione “delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle Forze Armate kuwaitiane”, ha riportato la Farnesina. Skyguard è uno dei sistemi di difesa aerea di Rheinmetall, Oerlikon Skyshield e Oerlikon Skyguard appunto (Oerlikon è entrata nel gruppo tedesco nel 1999, quando Rheinmetall AG ne ha acquisito la quota di maggioranza).

Questi sistemi, si legge sul sito del produttore (che ha la sua sede italiana alle porte di Roma) sono in grado di abbattere bersagli piccoli e veloci e vengono utilizzati come strato interno di sistemi di difesa aerea a più livelli per infrastrutture militari critiche. Questi sistemi vengono completati poi dai radar di sorveglianza e tracciamento aereo, come l’Oerlikon X-Tar3D.

La linea di prodotti Skyguard è arrivata alla sua terza generazione e ha la possibilità di collegare fino a 4 effettori tra cannoni e lanciamissili VSHORAD. Il sistema di difesa aerea a corto raggio Skynex ha un’unità di sensori di ricerca e tracciamento senza equipaggio, un posto di comando, cannoni senza equipaggio e l’integrazione di lanciatori di missili VSHORAD. In Kuwait Rheinmetall ha fatto nuovi affari anche recentemente: le forze navali del Kuwait hanno incaricato Rheinmetall di fornire il sistema di protezione navale MASS questa estate.

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