Attacco Houthi all’aeroporto di Riad: missile colpisce lo scalo, diversi feriti di cui 5 gravi

(Adnkronos) – L’aeroporto internazionale di Riad è stato teatro di un grave attacco attribuito ai ribelli Houthi dello Yemen. Un missile ha colpito la struttura attorno alle ore 15, provocando momenti di panico e costringendo le autorità saudite a un’immediata evacuazione di massa dello scalo. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche e testimoni oculari, l’azione militare ha preso di mira direttamente l’infrastruttura civile della capitale.

Il bilancio dell’attacco conta decine di persone ferite, la maggior parte delle quali di nazionalità saudita. Secondo fonti ospedaliere della capitale, almeno cinque feriti si trovano attualmente ricoverati in gravi condizioni nei reparti di terapia intensiva a Riad. Per accelerare le operazioni di soccorso e garantire le cure tempestive ai pazienti più critici, diversi feriti sono stati trasferiti negli ospedali cittadini tramite elicotteri sanitari.

Fonti diplomatiche hanno confermato la matrice dell’incursione, evidenziando la gravità del gesto contro un’infrastruttura non militare. “Gli Houthi attaccano obiettivi civili come l’aeroporto di Riad”, ha dichiarato una fonte diplomatica all’Afp, confermando l’impatto dell’ordigno nell’area aeroportuale. Le forze di sicurezza hanno sigillato la zona mentre prosegue il monitoraggio della situazione nella capitale saudita.

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