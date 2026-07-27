Attacco hacker su YouTube e Apple Music, colpite decine di artisti

(Adnkronos) – Un’ondata di caricamenti non autorizzati ha colpito i profili ufficiali di YouTube e Apple Music di numerosi artisti di primo piano nel corso del weekend, in quello che gli utenti hanno definito un exploit diffuso a livello di piattaforma. Tra gli account coinvolti figurano quelli di Drake, Kendrick Lamar, Playboi Carti, Ye, Frank Ocean, Michael Jackson, d4vd, Travis Scott, Future, Juice WRLD, The Weeknd, Quadeca e Ken Carson, oltre a diversi artisti minori.

Le pagine ufficiali si sono ritrovate popolate da brani inediti, uscite fittizie, vecchie fughe di materiale e contenuti promozionali che rimandavano ad account Discord e Instagram. Se le prime segnalazioni parlavano di una campagna di hacking coordinata, alcuni post circolati online hanno successivamente attribuito l’origine dei caricamenti a falle nei servizi di distribuzione musicale, piuttosto che a violazioni dirette degli account.

Il profilo di Playboi Carti risulta tra i più colpiti, con la comparsa di un album inedito e oltre venti tracce già in precedenza trapelate in rete. Il canale YouTube ufficiale di Drake ha invece mostrato, tra gli altri contenuti, Not Like Us, il celebre diss track di Kendrick Lamar, insieme a ulteriore materiale non pubblicato e post promozionali.

Sulla pagina di Kendrick Lamar sarebbero comparsi i brani inediti Prayer e I’m Better, oltre a una versione precedente di Family Matters, accompagnati da messaggi promozionali per un server Discord. Promozioni simili sarebbero state individuate anche sui canali ufficiali di Frank Ocean e Michael Jackson.

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