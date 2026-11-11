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Attacchi hacker e allarmi bomba, Meloni incontrerà i leader dell’opposizione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha invitato per domani alle 8.30 a Palazzo Chigi i leader dei partiti di opposizione. L’incontro, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sarà l’occasione per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sugli allarmi degli ultimi giorni, comprese le segnalazioni di presunti ordigni nelle scuole, e gli attacchi hacker.

L’obiettivo del Governo “è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini”, sottolineano le fonti della Presidenza del Consiglio.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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