Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Atp Vienna, oggi finale Alcaraz-De Minaur – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Novembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna in campo a Vienna e oggi, domenica 1 novembre, affronta Alex De Minaur nella finale dell’Atp 500 austriaco. Lo spagnolo arriva dal successo in semifinale contro Medvedev, mentre l’australiano ha eliminato al penultimo atto il nuovo numero uno del ranking Alexander Zverev. 

Dove vedere la finale di Vienna? Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go e NOW. 

Alcaraz e De Minaur si sono affrontati sei volti in carriera, con sei successi dello spagnolo. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Atp Finals, ecco le semifinali: Sinner-Medvedev e Alcaraz-Djokovic

17 Novembre 2023

Cobolli saluta gli Us Open, vince Blockx in quattro set

5 Settembre 2026

Roma, mucche su binari: treno deraglia vicino a stazione di Piana Bella a Montelibretti, nessun ferito

3 Agosto 2026
SETTER

MODENA. SEQUESTRATO UN SETTER ABBANDONATO A SE STESSO. DENUNCIATO IL DETENTORE

17 Giugno 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno