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Atp Tokyo, oggi Berrettini-Vallejo: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Matteo Berrettini torna in campo al torneo Atp 500 di Tokyo. Questa mattina il tennista romano, numero 47 del mondo, sfida il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, numero 56 del ranking Atp – in diretta tv e streaming – in un match valido per gli ottavi di finale del torneo nipponico. Berrettini arriva al match dopo aver eliminato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, mentre Vallejo ha sconfitto l’altro spagnolo Rafael Jodar.  

Il match tra Berrettini e Vallejo è in programma questa mattina non prima delle ore 9. Tra i due giocatori non ci sono precedenti.  

Il match tra Berrettini e Vallejo sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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