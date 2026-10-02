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Atp Tokyo, domani Alcaraz-Arnaldi: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz torna in campo al torneo Atp 500 di Tokyo. Domani mattina non prima delle 5.30 il tennista spagnolo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, sfida l’azzuro Matteo Arnaldi, numero 37 del ranking Atp – in diretta tv e streaming – in un match valido per gli ottavi di finale del torneo nipponico. Alcaraz arriva al match dopo aver eliminato lo statunitense Alex Michelsen, mentre Arnaldi ha sconfitto il giapponese Rei Sakamoto.  

Il match tra Carlos Alcaraz e Matteo Arnaldi è in programma domani mattina, non prima delle 5.30, come secondo incontro dopo la partita tra il canadese Denis Shapovalov e il cileno Alejandro Tabilo che inizierà alle 4 ora italiana. Alcaraz e Arnaldi si sono incontrati in due occasioni, agli ottavi di finale dello Us Open 2023 e l’anno successivo al secondo turno di Indian Wells con lo spagnolo vincitore entrambe le volte.  

Il match tra Alcaraz e Arnaldi sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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