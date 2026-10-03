Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Atp Tokyo, Berrettini ko negli ottavi di finale con Vallejo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Niente da fare per Matteo Berrettini che è uscito di scena agli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Tokyo. Il giocatore romano, numero 47 del mondo, è stato eliminato dal paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 56 del ranking Atp, in due set con il punteggio di 7-6 (8-6) 6-1. Peccato per l’azzurro che nel primo parziale ha fallito ben quattro palle set. 

E’ andata meglio a Mattia Bellucci che si è qualificato per la finale del torneo Challenger Atp di Jingshan in Cina. Il numero 91 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, si è imposto in semifinale con un doppio 6-4, sul turco Yanki Erel, numero 331 del ranking Atp, che aveva eliminato ai quarti Federico Cina’. In finale Bellucci se la vedrà con il sudafricano Lloyd Harris, numero 125 Atp.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Istanbul, l’Isis dietro attacco a chiesa italiana: arrestati due affiliati

29 Gennaio 2024

Chiara Ferragni e la separazione: “Zitta per troppo tempo, ora parlo”

24 Febbraio 2024

Ardea, in fiamme una cartiera in via Laurentina

19 Marzo 2018

Operazione “Shield VI”, sequestrati migliaia di medicinali e sostanze dopanti

3 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno