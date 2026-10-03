Atp Tokyo, Berrettini ko negli ottavi di finale con Vallejo

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Niente da fare per Matteo Berrettini che è uscito di scena agli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Tokyo. Il giocatore romano, numero 47 del mondo, è stato eliminato dal paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 56 del ranking Atp, in due set con il punteggio di 7-6 (8-6) 6-1. Peccato per l’azzurro che nel primo parziale ha fallito ben quattro palle set.

E’ andata meglio a Mattia Bellucci che si è qualificato per la finale del torneo Challenger Atp di Jingshan in Cina. Il numero 91 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, si è imposto in semifinale con un doppio 6-4, sul turco Yanki Erel, numero 331 del ranking Atp, che aveva eliminato ai quarti Federico Cina’. In finale Bellucci se la vedrà con il sudafricano Lloyd Harris, numero 125 Atp.

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