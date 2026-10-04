Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Atp Pechino, oggi Zverev-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Big match all’Atp 500 di Pechino. Oggi, domenica 4 ottobre, Alexander Zverev sfida Novak Djokovic – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del torneo cinese, a cui il campione in carica Jannik Sinner ha dato forfait a causa dell’infortunio al ginocchio. 

 

La sfida tra Zverev e Djokovic è in programma oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 13. I due tennisti si sono sfidati in 14 precedenti, con il serbo che guida il parziale con nove vittorie contro le cinque del tedesco. 

 

Zverev-Djokovic, come tutte le partite dell’Atp di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà vedere anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mostra del Cinema di Venezia, stasera l’apertura con Leone d’oro alla carriera a Clooney

2 Settembre 2026

Eclissi, attenzione agli occhi: “Guardare il sole senza protezione può danneggiare le retina per sempre”

12 Agosto 2026
Carceri

Latina: processo clan Di Silvio, condanne per oltre 160 anni di carcere

25 Gennaio 2023

Cina, nuovi esperimenti scientifici per la stazione spaziale Shenzou-23

13 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno