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Atp Pechino, Djokovic batte Zverev nei quarti e fa un favore a Sinner

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Novak Djokovic batte Alex Zverev e vola in semifinale al torneo Atp di Pechino. Il serbo 39enne, testa di serie numero 6, nei quarti di finale supera il tedesco, numero 1 del tabellone, per 4-6, 6-4, 6-4 dopo una battaglia di 2h35′. Il successo consente al fuoriclasse di Belgrado di rimanere imbattuto in carriera nella capitale cinese: 35 incontri e altrettante vittorie, con la possibilità di conquistare il settimo titolo nel China Open. L’exploit di oggi è, indirettamente, anche un favore a Jannik Sinner. L’azzurro, fermo da 3 mesi per problemi al ginocchio, non rischia l’imminente sorpasso in classifica da parte di Zverev: per sperare di mettere la freccia, il tedesco avrebbe dovuto iniziare la trasferta cinese – che proseguirà a Shanghai – con il trionfo a Pechino. 

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