Atp Parigi, oggi Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti torna in campo a Parigi. Il tennista azzurro sfida oggi, mercoledì 4 novembre, il tedesco Alexander Zverev – in diretta tv e streaming -, fresco di sorpasso su Jannik Sinner al numero 1 del ranking Atp, nel secondo turno del Masters 1000 francese, l’ultimo della stagione prima delle Atp Finals di Torino. Nel primo turno del torneo Musetti ha battuto Hurkacz all’esordio, mentre Zverev ha ricevuto un bye al primo turno.

La sfida tra Musetti e Zverev è in programma oggi, mercoledì 4 novembre, non prima delle ore 13.30. I due tennisti si sono incrociati in cinque precedenti, con l’azzurro che conduce il parziale con tre vittorie a due. L’ultimo match risale alla semifinale dell’Atp 500 di Vienna dello scorso anno, quando Zverev si impose in due set prima di essere battuto da Sinner in finale.

Musetti-Zverev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su TennisTV.

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