(Adnkronos) – Sorpresa alle Atp Finals 2026. La coppia francese formata da Theo Arribage e Albano Olivetti batte in finale Marcelo Arevalo e Mate Pavic e trionfa nel doppio al Torneo dei Maestri oggi, domenica 22 novembre. All’Inalpi Arena di Torino finisce in poco meno di un’ora e mezza: la coppia transalpina la spunta in rimonta al super tie-break 10-6, dopo aver perso il primo set 3-6 e aver vinto il secondo 7-6.

Ma chi sono i due francesi vincitori a Torino? Arribage e Olivetti hanno vinto sette titoli nel 2026, più di qualsiasi altra coppia del circuito, chiudendo in modo fenomenale la loro prima stagione insieme. Prima di trionfare oggi contro i più quotati Arevalo e Pavic, avevano superato a Torino anche i numeri uno Harri Heliovaara ed Henry Patten.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)