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Atp Finals, oggi si comincia con Zverev-Jodar – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
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(Adnkronos) – L’attesa è finita. Oggi, domenica 15 novembre, iniziano le Atp Finals e il programma mette subito sul piatto il confronto tra Alexander Zverev e Rafa Jodar. Sarà il numero uno del ranking Atp ad aprire l’edizione 2026 del Torneo dei Maestri contro lo spagnolo, arrivato a Torino grazie al grande exploit di questa stagione. Il match inizierà intorno alle 14:30.  

Dove vedere Zverev-Jodar? La partita inaugurale sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Mediaset (in chiaro) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. 

In serata, si giocherà invece il secondo incontro del gruppo John McEnroe, tra Ben Shelton e Arthur Fils.  

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