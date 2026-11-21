(Adnkronos) – Il numero uno contro il numero 5. Alexander Zverev affronta Daniil Medvedev nella semifinale delle Atp Finals, in un match che vale il pass per l’ultimo atto del Torneo dei Maestri. Oggi, sabato 21 novembre, va in scena all’Inalpi Arena di Torino il ventitreesimo confronto tra i due: il tedesco arriva alla sfida dopo aver dominato il gruppo intitolato a John McEnroe con tre successi, mentre il russo ha chiuso il gruppo Ivan Lendl al secondo posto, dopo aver battuto Tiafoe. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Il match tra Zverev e Medvedev è in programma non prima delle 20:30. I due si sono affrontati 22 volte in carriera: il russo ha avuto la meglio in 14 occasioni, mentre l’attuale numero uno ha vinto 8 volte. L’ultimo confronto è stato vinto da Zverev e risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi 2025.

Il match tra Zverev e Medvedev sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now.

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