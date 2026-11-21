(Adnkronos) – Prima semifinale delle Atp Finals 2026. Oggi, sabato 21 novembre, si gioca la sfida tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton: a Torino, il ‘Torneo dei Maestri’ entra nel vivo con il match (visibile in diretta tv su Sky Sport, in streaming su Sky Go e Now e in chiaro su Italia 1) che regalerà il primo finalista dell’ultimo torneo della stagione. Si gioca non prima delle 14.

In serata, alle 20:30, l’altra semifinale tra Zverev e Medvedev.

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