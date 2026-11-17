(Adnkronos) – Sfida tra ‘deb’ da dentro o fuori alle Atp Finals 2026. Oggi, martedì 17 novembre, si affrontano a Torino Arthur Fils e Rafa Jodar, nel secondo match del gruppo John McEnroe. Il francese, attuale numero 7 del ranking Atp, sfida lo spagnolo, vero exploit di questa stagione del tennis mondiale: i due, entrambi alla prima partecipazione nel torneo, sono reduci da un ko all’esordio. Jodar ha perso in due set contro Zverev, Fils ha ceduto in tre set contro Shelton. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Il match tra Jodar e Fils alle Atp Finals inizierà non prima delle 14:30. I due si sono affrontati tre volte in carriera, tutte in questa stagione, e i precedenti sorridono allo spagnolo: Jodar è avanti 2-1 e ha vinto (in due set) anche l’ultimo confronto, al Masters 1000 di Montreal.

Il match di oggi tra Jodar e Fils sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

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