(Adnkronos) – Sfida tra ‘deb’ da dentro o fuori alle Atp Finals 2026. Oggi, martedì 17 novembre, si affrontano a Torino Arthur Fils e Rafa Jodar, nel secondo match del gruppo John McEnroe. Il francese, attuale numero 7 del ranking Atp, sfida lo spagnolo, vero exploit di questa stagione del tennis mondiale: i due, entrambi alla prima partecipazione nel torneo, sono reduci da un ko all’esordio. Jodar ha perso in due set contro Zverev, Fils ha ceduto in tre set contro Shelton. Si comincia alle 14.

Dove vedere Jodar-Fils? Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

In serata, si giocherà invece il match tra Ben Shelton e il numero uno del ranking Atp Alexander Zverev.

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