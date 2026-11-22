(Adnkronos) – L’ultimo grande torneo della stagione mette in palio un montepremi mica male. Le Atp Finals 2026 corrono verso la finale di oggi, domenica 22 novembre, e il futuro campione può già fare i primi calcoli. Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si contenderanno l’ultima (grossa) fetta del prize money del Torneo dei Maestri. Ma la loro esperienza torinese si concluderà, in ogni caso, con guadagni notevoli.

Quanto valgono le Atp Finals? E quanto possono portare a casa Carlos Alcaraz e Alexander Zverev? Il giocatore che riuscirà ad aggiudicarsi il titolo in singolare a Torino, mantenendo l’imbattibilità per tutto il torneo – come lo spagnolo o il tedesco, che hanno vinto tutti i match del round robin – incasserà ben 5 milioni e 171mila dollari (oltre 4 milioni e 600mila euro).

Una cifra che deriva dagli introiti relativi al passaggio dei turni precedenti, considerando il gettone di presenza di 338mila dollari (circa 305mila euro): ogni vittoria nella fase a gironi è valsa 405mila dollari (circa 365mila euro), mentre la vittoria nella semifinale di ieri ha permesso ai due di aggiungere 1 milione e 206mila dollari (circa 1 milione e 88mila euro). A questi andranno aggiunti i 2 milioni e 412mila dollari (circa 2 milioni 175mila euro) dell’eventuale vittoria di oggi.

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