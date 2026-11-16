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Atp Finals, oggi Alcaraz-Tiafoe: orario, precedenti e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna in campo e oggi, lunedì 16 novembre, debutta alle Atp Finals 2026. Nel primo match del girone Ivan Lendl, lo stesso dell’azzurro Flavio Cobolli, il fuoriclasse spagnolo affronta l’americano Frances Tiafoe. L’attuale numero 3 del ranking Atp, finalista nell’ultima edizione del Torneo dei Maestri, va a caccia di un trionfo che completerebbe il suo palmares, mentre l’americano è alla sua prima qualificazione a Torino.  

Il match tra Alcaraz e Tiafoe inizierà non prima delle 14. I due tennisti si sono affrontati in tre occasioni e lo spagnolo ha avuto la meglio due volte: l’ultimo confronto, vinto dall’attuale numero 3 del ranking Atp, risale al terzo turno di Wimbledon 2024.  

Il match di oggi tra Alcaraz e Tiafoe sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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