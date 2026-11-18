(Adnkronos) – Carlos Alcaraz torna in campo. Oggi, mercoledì 18 novembre, lo spagnolo affronta Daniil Medvedev nel primo match di giornata del gruppo intitolato a Ivan Lendl alle Atp Finals 2026. Il vincitore di 7 titoli del Grande Slam arriva dal successo comodo nel match inaugurale contro lo statunitense Frances Tiafoe, battuto con un doppio 6-2, mentre il russo si è imposto al debutto contro l’azzurro Flavio Cobolli, superato con il punteggio di 7-6, 6-3. Il confronto di oggi potrebbe valere il primo posto nel raggruppamento. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Il match di oggi tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev alle Atp Finals inizierà non prima delle 14. I precedenti sorridono allo spagnolo, vittorioso in sette occasioni su dieci. L’ultimo confronto? In semifinale all’Atp 500 di Vienna con Alcaraz vincente in due set.

La sfida tra Alcaraz e Medvedev sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

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