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Atp Finals, oggi Alcaraz-Medvedev – Diretta
(Adnkronos) – Carlos Alcaraz torna in campo. Oggi, mercoledì 18 novembre, lo spagnolo affronta alle 14 Daniil Medvedev nel primo match di giornata del gruppo intitolato a Ivan Lendl alle Atp Finals 2026. Il vincitore di 7 titoli del Grande Slam arriva dal successo comodo nel match inaugurale contro lo statunitense Frances Tiafoe, battuto con un doppio 6-2, mentre il russo si è imposto al debutto contro l’azzurro Flavio Cobolli, superato con il punteggio di 7-6, 6-3. Il confronto di oggi potrebbe valere molto probabilmente il primo posto nel raggruppamento.
Stasera alle 20.30 tocca a Cobolli che sfiderà Tiafoe.
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