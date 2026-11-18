(Adnkronos) – Ancora problemi fisici per Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 18 novembre, il fuoriclasse spagnolo ha chiesto il medical timeout nel secondo match del gruppo Ivan Lendl, contro Daniil Medvedev. Cos’è successo? Dopo aver vinto il primo set 6-2 in 31 minuti, il numero 3 del ranking Atp si è fermato nel corso del terzo game del secondo parziale in cui era avanti 2-1 (con un break), per un problema alla coscia sinistra. Qualche smorfia di dolore per lui, che dopo l’intervento del fisioterapista e un’altra vistosa fasciatura (che si aggiunge a quella al ginocchio destro) è tornato in campo cercando di accorciare fin da subito gli scambi.

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