Atp Finals, il videomessaggio di Bove per Cobolli: “Darà il massimo per l’Italia”

“Mi aspetto che Flavio si diverta e si goda questo traguardo raggiunto con i suoi sforzi e con il suo lavoro. Spero che per lui sia una giornata anche di festa e sono sicuro che proverà a dare il massimo per dare soddisfazione a tutti gli italian”. Così il centrocampista del Watford Edoardo Bove in un videomessaggio inviato all’Adnkronos per augurare buona fortuna al tennista azzurro Flavio Cobolli, suo grande amico, in vista del debutto alle Atp Finals di Torino.