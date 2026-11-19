Oggi non gioca, ma le attenzioni alle Atp Finals sono tutte per lui. Carlos Alcaraz è il grande protagonista del giovedì di Torino. Ieri è uscito malconcio dal match vinto contro Medvedev e ha annullato l’allenamento di questa mattina al fan village per sottoporsi a una serie di controlli e chiarire l’entità del problema al bicipite femorale della coscia sinistra, prima di tornare in campo nell’ultimo e ininfluente match del gruppo contro Cobolli. In giornata è venuta fuori anche l’ipotesi di un possibile ritiro, ma il numero 3 del ranking Atp, già qualificato alle semifinali, proverà a stringere i denti e a non mollare. Anche perché il torneo dei Maestri è uno dei pochi titoli mancanti nella sua bacheca. (di Michele Antonelli)