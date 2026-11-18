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Flavio Cobolli si prepara al match decisivo contro Frances Tiafoe di oggi, mercoledì 18 novembre, per cercare di avere ancora una speranza per la qualificazione alle semifinali delle Atp Finals. Ma cosa serve all’azzurro per passare il turno nel gruppo intitolato a Ivan Lendl, che comprende anche Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev? Ecco le combinazioni con tutti i possibili scenari.

Intanto, un punto sulla classifica dopo la prima giornata a Torino. Al momento, questa è la situazione del gruppo intitolato a Ivan Lendl:

Alcaraz 1-0 (set 2-0, game 12-4)

Medvedev 1-0 (set 2-0, game 13-9)

Cobolli 0-1 (0-2, game 9-13)

Tiafoe 0-1 (set 0-2, game 4-12)

Cobolli, per avere ancora speranze di qualificazione, dovrà vincere e soprattutto farlo con il margine più ampio, perché potrebbe fare la differenza in caso di arrivo a pari punti con altri giocatori. A decidere la posizione in classifica, stando ai criteri stabiliti, c’è il numero dei set vinti. Poi, spazio invece alla differenza game per il calcolo.

La situazione si complicherebbe, e non poco, in caso di sconfitta contro Tiafoe. Se Flavio perdesse anche il secondo match, si dovrebbe tenere in considerazione la sfida di oggi tra Medvedev e Alcaraz. In caso di vittoria dello spagnolo contro il russo, Flavio sarebbe eliminato con un turno d’anticipo.

Se Medvedev dovesse invece battere Alcaraz, Cobolli dovrebbe battere Alcaraz nell’ultimo match del raggruppamento e poi sperare in un successo del tennista russo contro Tiafoe. Insomma, la situazione si complicherebbe. E non poco.

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