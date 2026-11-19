(Adnkronos) – Oggi non gioca, ma le attenzioni alle Atp Finals sono tutte per lui. Carlos Alcaraz è il grande protagonista del giovedì di Torino. Ieri è uscito malconcio dal match vinto contro Medvedev e ha annullato l’allenamento di questa mattina per sottoporsi a una serie di controlli e chiarire l’entità del problema al bicipite femorale sinistro.



Gli scenari parlano di un possibile ritiro, con eventuali ripercussioni sulla convocazione in Coppa Davis con la Spagna. Il numero 3 del ranking ha annullato ufficialmente l’allenamento previsto in mattinata al campo del fan village per effettuare gli approfondimenti all’Istituto di Medicina dello Sport, a due passi dall’Inalpi Arena. Il murciano è accompagnato dal suo medico di fiducia Juanjo Lopez, dal suo fisioterapista Juanjo Moreno e dal preparatore Alberto Lledo.

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