Athora Italia: “Su successione tra genitori e figli manca dialogo, 33% eredi teme liti familiari su gestione beni”

(Adnkronos) – La terza wave dell’Osservatorio Look to the Future 2026 di Athora Italia, l’indagine realizzata in collaborazione con Nomisma che analizza il sentiment degli italiani sui temi del risparmio, degli investimenti, della previdenza e della protezione, fotografa tra under 40 e over 50 una diffusa incertezza nell’approccio al futuro e una marcata lacuna informativa in materia di pianificazione successoria. Nonostante il 75% degli under 40 e il 70% degli over 50 giudichi sufficiente o buona la propria situazione economica, il sentiment verso gli anni a venire è un ‘mal di futuro’ dominato da preoccupazione e incertezza per entrambe le generazioni, lasciando alla fiducia (24% tra i giovani e 19% tra gli over 50) e alla curiosità (rispettivamente 23% e 12%) uno spazio ridotto. A differenziare i due gruppi è la natura delle preoccupazioni e la propensione alla pianificazione: se per gli under 40 il principale timore riguarda la sostenibilità economica complessiva (65%), seguita dalle spese sanitarie e di assistenza (54%), per gli over 50 la priorità assoluta è rappresentata dalla salute e dalla cura (70%) e dalla perdita di autonomia (55%). Tale diversità si riflette nell’approccio gestionale, dove alla maggiore cautela degli over 50, che tendono a pianificare con più attenzione per tutelarsi e ridurre le incertezze, si contrappone la flessibilità degli under 40, orientati a lasciare aperte diverse possibilità e a non porre troppi vincoli rigidi riguardo le scelte future. E non deve sorprendere se gli over 50 giudicano la propria situazione economica peggio di quanto fanno gli under 40. È un paradosso solo apparente: in Italia la ricchezza è concentrata nelle generazioni mature, ma si tratta spesso di famiglie house rich e cash poor, ossia proprietarie della casa e dipendenti da redditi fissi erosi dall’inflazione. La sicurezza patrimoniale sembra quindi non tradursi in sicurezza percepita. In un’epoca di sovrabbondanza informativa e scarsa fiducia, l’elemento di maggiore criticità riguarda la conoscenza degli aspetti normativi e fiscali della successione ereditaria, spesso superficiale e comunque ‘illusoria’, accompagnata da una generale insoddisfazione per la scarsa chiarezza delle fonti disponibili. Alla prova delle nozioni di base, solo il 43% degli under 40 è al corrente che un testamento non cancella le tutele riservate ai familiari (il 64% tra gli over 50), e uno su tre lo ritiene addirittura insindacabile.

Tra i più giovani, inoltre, dichiara una padronanza precisa della suddivisione del patrimonio prevista dalla legge e dell’entità delle imposte di successione rispettivamente il 26% e il 23%. Gli over 50 conoscono meglio le regole di ripartizione legale (34%), ma registrano un ritardo significativo sugli strumenti di pianificazione successoria, noti solo al 17% contro il 23% degli under 40. Dal punto di vista della composizione patrimoniale, il 53% degli under 40 dichiara di aver ereditato o prevede di ereditare un patrimonio, che per il 70% dei casi arriverà proprio dalla famiglia ed è composto principalmente dall’abitazione principale (51%) e dai risparmi (46%). Tuttavia, solo il 28% degli eredi mostra idee chiare sulla futura gestione di quanto riceverà, a fronte di un 41% che ci ha pensato senza decidere e del 31% che non ci ha ancora riflettuto. Prevalgono le preoccupazioni legate agli adempimenti burocratici e fiscali (37%) e al rischio di tensioni familiari (33%): tra gli eredi più giovani, il 34% considera abbastanza o estremamente probabile il verificarsi di conflitti successori, indicando come cause scatenanti le divergenze sulla gestione di immobili o di aziende (24%), trattamenti percepiti come non equi (24%) o le complessità delle famiglie ricomposte (22%). Un tema che richiama la distanza tra la famiglia “giuridica” e le famiglie come sono oggi: conviventi, secondi matrimoni, figli nati da unioni diverse. A ciò si aggiunge una difficoltà di orientamento: solo il 40% degli eredi sa a chi rivolgersi per la gestione del patrimonio e appena il 20% sa come accedere alle informazioni necessarie. Sul rischio di conflitti, la distanza con i titolari di patrimonio è netta: li considera probabili solo il 9%, circa quattro volte meno dei più giovani. Guardando agli over 50 che dispongono di un patrimonio destinabile alla trasmissione ereditaria, il 68% dichiara di possedere beni da lasciare: soprattutto l’abitazione principale (76%) e i risparmi (48%), riservati nell’85% dei casi a familiari o parenti, affiancati da polizze vita o strumenti previdenziali (29%). Eppure, solo il 32% dei titolari ha già individuato un referente di fiducia per le questioni burocratiche ed economiche successive alla propria scomparsa, mentre il 38% intende farlo. Resta limitato anche il dialogo intergenerazionale: ne ha già parlato apertamente soltanto il 32% dei titolari, il 38% intende farlo e il 30% no.

Gli eredi, però, raccontano un’altra storia: il 41% afferma di aver già affrontato il tema con chi lascerà loro il patrimonio e uno su tre è convinto che chi lascia non conosca davvero le sue esigenze, mentre tra i titolari che prevedono di trasferire il patrimonio a familiari o amici solo il 16% ammette di non conoscere quelle dei propri eredi. La pianificazione, inoltre, non riguarda soltanto i grandi patrimoni: tra i titolari di eredità, due terzi stimano di lasciare beni per un valore inferiore a 300 mila euro, costituiti soprattutto dalla casa, mentre il 23% non sa quantificare il proprio patrimonio. Sono proprio i patrimoni medi, con pochi beni indivisibili e più eredi, quelli in cui conflitti e blocchi pesano di più. Quando cercano un riferimento, gli over 50 si rivolgono innanzitutto al consulente finanziario o bancario, prima ancora del notaio; tra le altre fonti indicate figurano amici e conoscenti (34%) e i Caf (32%). Le motivazioni a pianificare sono inoltre prima di tutto di cura: tutelare i familiari e organizzare la successione vengono prima dell’ottimizzazione dei costi. Se quindi ai più giovani serve educazione finanziaria, agli over 50 occorre la dimostrazione che pianificare costa meno che non farlo: il “costo del non fare” (liti, tempi lunghi, beni bloccati) resta infatti invisibile. Jozef Bala, Amministratore Delegato di Athora Italia, ha affermato che “i dati dell’Osservatorio ci dicono che parlare di successione significa parlare di protezione prima ancora che di aspetti fiscali: si vuole tutelare chi si ama, ma genitori e figli vivono questo tema in modo diverso e ne parlano ancora troppo poco. Serve quindi una cultura della pianificazione capace di attivare al più presto un dialogo intergenerazionale che metta in comune reciproci desideri e bisogni, superando la scarsa familiarità con questi temi. Per farlo è indispensabile, soprattutto per i più giovani, promuovere un ecosistema informativo puntuale, chiaro e rigoroso, che faccia comprendere l’utilità concreta degli strumenti di successione patrimoniale. In questo ambito la consulenza qualificata ha un ruolo centrale per trasformare informazioni frammentarie e intenzioni rimandate in scelte consapevoli”.

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