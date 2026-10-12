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Atalanta-Venezia, Kessié torna al gol in Serie A dopo oltre quattro anni: l’ultima rete con la Dea nel 2016

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Un pallonetto d’autore per interrompere un digiuno lungo oltre quattro anni. Franck Kessié si riprende la scena in Atalanta-Venezia, sbloccando la partita al 4’ con una giocata di grande qualità e riportando alla memoria due tappe significative della sua carriera italiana. L’ivoriano sfrutta alla perfezione l’assist di Nikola Krstović, si inserisce con i tempi giusti e supera Filip Stanković con un delicato tocco sotto. Una conclusione elegante, che vale l’1-0 e certifica il ritorno al gol in Serie A del centrocampista. 

Per ritrovare la sua ultima rete nel massimo campionato italiano bisogna infatti tornare al 22 maggio 2022, quando il Milan superò il Sassuolo per 3-0, conquistando matematicamente il suo 19° scudetto. Una giornata storica per i rossoneri, nella quale Kessié aveva lasciato il segno prima di chiudere la propria esperienza milanista. 

C’è poi un’altra data che assume un significato particolare: il 20 dicembre 2016. È quello il giorno dell’ultima rete di Kessié con la maglia dell’Atalanta, realizzata nella vittoria per 2-1 contro l’Empoli a Bergamo. Il gol contro il Venezia rappresenta quindi un ritorno simbolico alle origini per l’ivoriano, capace di ritrovare la via della rete in Serie A proprio con la squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio italiano. 

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