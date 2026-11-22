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Infortunio per Marco Carnesecchi. Oggi, domenica 22 novembre, il portiere dell’Atalanta si è fermato nel riscaldamento della sfida contro l’Inter, posticipo della 12esima giornata di Serie A. Il numero 1 della Nazionale ha accusato un problema al ginocchio a pochi minuti dal fischio d’inizio, richiamando l’attenzione dello staff tecnico.

Dopo un primo consulto sul campo, dove Carnesecchi ha provato a piegare il ginocchio ma esprimendo fastidio, il portiere è tornato negli spogliatoi. Qualche minuto ed è arrivata la comunicazione ufficiale: al posto di Carnesecchi gioca Sportiello.

Da valutare nei prossimi giorni quindi le condizioni del portiere dell’Atalanta, con la sua presenza che è da considerare in dubbio sia per la trasferta di Conference League contro il Borac che per il successivo impegno di campionato contro il Lecce.

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