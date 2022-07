Astrotarocchi: 25 luglio 2022

Ariete I disaccordi con persone con cui gia’ non andava bene continuano, forse e’ davvero il caso di mollare il colpo e lasciarli andare per la loro strada nel piu’ breve tempo possibile.

Toro attenzione a cio’ che si dice a danno di altri, riflettete prima di parlare, dopo puo’ essere tardi

Gemelli Situazioni da affrontare che si risolvono con un po’ di stanchezza ma molto molto bene, un’ottima giornata per voi

Cancro state sopportando qualcuno e la pazienza sta per finire, se volete evitare il peggio, pensate ad un modo per alleggerire la situazione cosi salverete l’amicizia e riprenderete quota

Leone fine dei dubbi, delle nostalgie, finalmente sapete quello che volete e vi muoverete per ottenerlo, riuscirete molto presto nei vostri intenti

Vergine Molta ansia e perdite stanno aumentando la furbizia e l’intuito al riguardo di situazioni economiche che vanno definitivamente messe a posto, la notizia buona e’ che lo farete

Bilancia se c’e’ l’idea di cambiare il lavoro, potrebbe essere il momento giusto per farlo, ma anche per cambiare idea sulle cose, e’ piu’ favorevole ora che in altri momenti

Scorpione arriva la super dose di energia e di momenti fortunati che vanno assolutamente sfruttati guai a perdere l’attimo, antenne dritte mi raccomando

Sagittario avete deciso che dentro la gabbia non volete piu’ starci, ebbene la chiave per uscirne l’avete voi, non sentitevi obbligate a stare dove non volete, uscite e respirate aria nuova

Capricorno Siete solidi e stabili, ma la monotonia inizia a farsi sentire, prima che sia tardi curate un hobby e tenetevi la mente occupata, solo cosi supererete il momento

Acquario tutte le strade portano a quella del cuore, qualunque scelta dovrete fare, fatela con tutto l’amore del mondo, andra’ di sicuro bene

Pesci la triade di carte estratte per voi, portano al risanamento di qualcosa di ufficiale, una pratica amministrativa, un documento una causa, naturalmente a favore vostro

Vi auguro una buona giornata

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento...