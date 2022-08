Astrotarocchi: settembre 2022

Ariete: avete fatto molto realizzato ma ora invece di stare troppo a contemplare le stelle non vi sembra il caso di ripartire per nuove avventure? Si e’ il caso molto sostegno lo avrete da amici e conoscenti

Toro : avete gestito con intelligenza molte cose, ma non volete capirla, qualcosa di vecchio va abbandonato e cosi la torre porta pulizia e taglia ponti con le cose inutili, ma il destino non e’ cosi perfido, vi dona la tenacia e la forza per ripartire meglio di prima

Gemelli il diavolo, nel vostro caso sara’ il propellente (benzina ) che fara’ muovere il destino, ci sara’ un uomo ad aspettarvi, che potrebbe essere quello giusto, ma anche un buon amico pronto a sostenervi ed a darvi un buon consiglio, il mio e’ quello di seguirlo

Cancro : farete scelte e parlerete molto chiaramente, non sarete pesanti ma sicuramente sceglierete le parole adeguate per cantarle a chi di dovere, fate bene a dirgliene 4

Leone caro Leone questo mese nessuno potra’ fermarvi avete le stelle dalla vostra parte, protezione fortuna ma anche tantissima buona volonta’ i strumenti per cominciare li avete, che aspettate?

Vergine : navigherete fra la voglia di essere riflessivi attenti e la gran voglia di muovervi e agire, quindi un po’ combattuti, cercate la via a voi piu’ congeniale, che sicuramente non e’ la via di mezzo, ma quella dell’equilibrio, possibili questioni burocratiche si metteranno apposto

Bilancia : comunicazioni che portano dei cambiamenti e a volte l’essere troppo orgogliosi non e’ un bene, d’accordo voler mettere tutto in ordine, ma se non vi riesce non ve ne dovete troppo crucciare, e’ un equilibrio che sta cambiando, e’ normale non avere subito le idee chiare

Scorpione finalmente finiscono dubbi e la buona stella la protezione e la fortuna vi accompagnano, sappiate sfruttare le occasioni buone che vi capiteranno in tutti i settori

Sagittario anche qui cambiamenti che vi vedono un po’ traballanti, piu’ che altro impauriti, non temete il prossimo ciclo sara’ spettacolare, non ostacolatelo in nessun modo, anzi agevolatelo, cosi che arrivera’ presto il momento del vento in poppa

Capricorno l’intelligenza la pazienza la cocciutaggine, questo mese vi porta a vincere tutto, in tutti i settori tanta realizzazione. Quindi il passato e’ finito, guardate avanti

Acquario siete bloccati su alcune questioni, burocratiche o legali, avete bisogno di un aiuto concreto, rivolgetevi a chi di dovere avrete le risposte e le soluzioni giuste

Pesci dovete agire, basta pensare, il pensiero se non seguito dall’azione non sposta le montagne, voi lo potete fare, scendete dal ” testa fra le nuvole ” e cominciate a darvi da fare

Buon settembre a tutti

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...