Astrotarocchi 9 ottobre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 09 Ottobre 2026

♈ ARIETE o a volte non si sa se proseguire qualcosa o tornare indietro fermarsi e l’indecisione regna sovrana, date tempo al tempo, aspettate di uscire dalla confusione e solo dopo valutate, non e’ il caso di spingere sull’accelleratore alla cieca, meglio comprendere bene e poi scegliere

♉ TORO ‘e’ molta fiducia in voi stessi in questo momento e questo vi permettera’ di affrontare sfide che fin ora non avete fatto, non solo le affrontate ma le risolvete anche bene, e finalmente gli ostacoli uno per uno verranno buttati giu’, la giornata e’ buona

♊ GEMELLI Quando si è raggiunto il massimo che si può fare e si cerca di ottenere ancora qualcos’altro, immancabilmente non si ha proprio la possibilita’ di andare avanti, non insistete e’ consigliabile fermarsi e riposare.

♋ CANCRO in qualche modo eviterete, proprio perche’ il destino interviene, un momento teso sul lavoro, e voi ve la risparmierete proprio, come si dice ” non tutti i mali vengono per nuocere ” quindi se qualcosa vi da’ fastidio oggi, sara’ un bene per voi domani

♌ LEONE le decisioni finalmente sono prese, e con un minimo di attenzione arrivate entro brevissimo a conquistare un altro vostro obiettivo, la giornata e’ mira proprio a risolvere la questione, quindi buona direi

♍ VERGINE arrivano notizie di persone amiche, e potreste decidere di passare qualcuna delle prossime festivita’ con loro, comunque le prossime giornate sono piuttosto tranquille, non sarete colte dalla frenesia della festa, un bel modo di affrontare le giornate

♎ BILANCIAProssimi giorni arrivano dei grossi riconoscimenti e degli elogi per il lavoro che avete fatto, se lavorate in proprio ve lo diranno direttamente pubblicamente ,diversamente sarà proprio un capo, un superiore a elogiarvi. I prossimi giorni sono decisamente positivi per voi

♏ SCORPIONE idatevi del vostro intuito e seguite quello che vi si apre davanti e sono piu’ strade molto positive, non e’ solo l’istinto che vi guidera’ ma anche qualcosa che non saprete spiegarvi, sta di fatto che farete le scelte giuste e tanto ci basta, la giornata procedete bene, attenzione solo a non fare cose poco sagge

♐ SAGITTARIO attenzione a qualcuno che vi corteggia, ma anche in generale alle persone ” onnipresenti ” che farebbero, apparentemente, di tutto per farvi contente, possono fare voltafaccia incredibili e in tutti i settori, e’ persona molto vicino a voi, fate attenzione

♑ CAPRICORNO se qualcuno vi ha fatto un torto non cedete alla tentazione di vendicarvi, non ne vale davvero la pena, se non ci sono apparenti segnali attenzione che qualcuno che cerca di portarvi via qualcosa c’e’, tenetelo a distanza

♒ ACQUARIO e un qualche accordo, o situazione che avreste dovuto fare, per ora e’ ferma, risente di alcuni ostacoli che in maniera ” silenziosa ” si sono frapposti fra voi e questa faccenda, quello che non sa chi si frappone e’ che questo ostacolo lo supererete molto bene, quindi non avete nulla di cui preoccuparvi

♓ PESCI in questo periodo state tenendo d’occhio qualcosa o qualcuno che ha a che fare con voi, e con ” gli affari di cuore ” state tranquilli, ci sara’ un avvenimento che porta il tanto sospirato cambiamento, ovviamente in meglio, lasciate fare e non controllate, non servira’ a molto

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