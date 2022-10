Astrotarocchi: 9 ottobre 2022

@ Ariete e’ giornata dedicata alla famiglia ai figli a gli affetti piu’ puliti e sinceri, possono uscire accordi molto proficui e duraturi

@ Toro giornata carica di energia positiva da sfruttare per tutto quello che necessita di attenzione e per la fortuna che e’ dalla vostra parte

@ Gemelli riconoscimenti e meriti sono in arrivo, forse un po’ di malinconia e di nostalgia, ma passa veloce

@ Cancro per oggi i cambiamenti d’idee e di programmi non saranno facili da mettere in atto, rimanete con la testa off, almeno per oggi

@ Leone tanta confusione e piccole cose da risolvere, riuscite a girare intorno a gli ostacoli e a superarli con successo

@ Vergine sopportazione che comincia a venir meno ma anche energia che vi spinge verso delle soluzioni definitive, a volte le crisi servono a questo a risolvere

@ Bilancia Nuovi inizi sono previsti per voi, se lavoro o altro non e’ questo poi che importa molto quello che e’ chiaro e’ che vi rendera’ stabili e tranquilli

@ Scorpione comunicazioni arriveranno prossime ore da un ente che riguardano soldi che riscuoterete, potrebbe essere un reddito o una pensione verra’ confermata

@ Sagittario si apre la possibilita’ di fare chiarezza e di risolvere qualcosa che per voi e’ molto importante, non abbiate paura cio’ che e’ sospeso si riavvia e si mette apposto

@ Capricorno di scena sono i sentimenti che qualcuno finalmente vi dimostra, vi sono costati cari ma ora riscuotete con gli interessi

@ Acquario discussioni e battibecchi sono alle porte, fate finta di non ascoltare e fatevelo scivolare di dosso, non vale la pena perdere energie per chi non merita

@ Pesci e’ possibile un ritorno per chi aspetta, e anche dei chiarimenti, giornata tranquilla all’insegna della serenita’

@ Vi auguro una buona giornata @

