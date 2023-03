Astrotarocchi 9 marzo 2023

-Ariete qualche piccolo battibecco e’ nell’aria, ma lo risolverete nell’arco della giornata, nulla di grave solo fastidi che arrivano passano e vanno

-Toro avete fatto la scelta giusta, ora dovete mettere in campo tutte le energie disponibili per realizzare il vostro progetto, che e’ ambizioso ma che funzionera’

-Gemelli arrivano notizie positive per quanto riguarda il lavoro, e le soddisfazioni saranno veramente importanti, un ottima giornata per voi

-Cancro Siete andate oltre tutto quello che nel pensiero vi rallentava e ora con astuzia ne state anche prendendo le distanze quindi e’ un passaggio che andava fatto e si e’ fatto, ora potete solo migliorare

-Leone le cose iniziano a migliorare ma ancora qualcosa non vi convince, mettete a punto le ultime cose e poi avviate i nuovi progetti, e’ il momento per farlo

-Vergine le scelte che avete fatto sono ottime ora si apre la porta a nuove situazioni e avventure, attenzione ci sono ancora molte aperture in avanti di sentieri che non sono stati ancora esplorati sono nuove occasioni per voi, di miglioramento

-Bilancia nerosismo per qualcosa che vi ha infastidito, si fara’ chiarezza e dovrete aver pazienza, si capira’ chi ha ragione e chi torto

-Scorpione c’e’ la fine di una situazione e finalmente il cuore prende il volo e vi accompagna la buona energia e la fortuna, buon vento a voi

-Sagittario nei pensieri avete bloccato qualcuno, vi sentite agitati ma lo tenete per voi, state tranquilli arriva la fortuna ad aiutarvi a risolvere la questione e per lungo tempo non ci saranno piu’ problemi

-Capricorno inizia qualcosa, proprio una nuova situazione finalmente potrete cambiare direzione e raggiungere i vostri obiettivi che miglioreranno di molto anche la vostra vita in generale

-Acquario c’e’ confusione e ci sono scelte da fare al riguardo o di un compagno di vita o di un animale domestico, qualunque sia la scelta sara’ la piu’ giusta per voi e per la famiglia in generale

-Pesci siete ancora nella fase sopportazione, ma con un’astuzia si arrivera’ a capire qualcosa che tanto vi tormenta, inoltre arrivano notizie per un contratto che dovrebbe andare in porto

Buona giornata