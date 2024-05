Astrotarocchi 9 maggio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹 09 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete ci sono notizie di lavoro in arrivo, se avete mandato curriculum probabile vi chiamino per delle prove, e comunque in generale arrivano notizie di lavoro e sembra che saranno buone

Toro per voi arriva la fortuna che accompagna una carta che offre 2 possibilita’ : o si risolve qualcosa in qualunque settore d’importanza vitale o arrivano entrate di soldi, quindi comunque vada la giornata e’ buona

Gemelli attenzione a qualcuno che potrebbe mentire su qualcosa che e’ poco importante, ma solo per evitarsi discussioni, se cosi e’, mettetelo in chiaro e risolvetela subito, la giornata e’ tranquilla

Cancro ci sono notizie in arrivo da un ente potrebbero essere banche, finanziarie, stato, e comunque le notizie sono positive e quindi non c’e’ da preoccuparsi, si risolve qualche faccenda non ben chiara, a vostro favore

Leone arrivano aiuti insperati, e si avra’ maggiore chiarezza riguardo alcune questioni che chiare non sono ci potranno essere dei cambiamenti, nuovi piani da rielaborare per arrivare alla vostra meta, la giornata e’ abbastanza movimentata

Vergine e’ la fine di una fase quella che state vivendo e vi state avviando verso la realizzazione di qualche vostro progetto, arriva allegria ed e’ bene che rimaniate ottimisti, perche’ il vento sta per girare, la giornata e’ buona

Bilancia ci sono scelte da fare fra piu’ possibilita’, bisognera’ valutare bene le 2 strade che si presentano davanti a noi, c’e’ comunque la capacita’ molto forte di resistere e di andare a realizzare quello che volete, la giornata e’ buona

Scorpione attenzione che la troppa fretta non vi faccia uscire fuori strada, procedete con cautela passo dopo passo, cosi non rischierete nulla e se un’ostacolo si presenta, spero di no ovviamente, avrete modo di evitarlo, la giornata e’ un po’ fastidiosa

Sagittario siete molto stanchi, sopratutto di sopportare chi si lamenta di continuo, di chi non ha di meglio da fare che disturbarvi, tagliate queste situazioni, non portano a niente e sopratutto fanno perdere tempo a voi, la giornata e’ comunque tranquilla

Capricorno persone dirette che dicono quello che pensano davvero sono poche e voi, oltre ad essere brave in molto altro, lo siete anche in questo, fate nuovi progetti e cercate di non dar retta a chi non mostra quello che dice, non perdete del tempo prezioso e guardate a chi fa fatti concreti, perdete meno tempo e fate meno fatica. La giornata e’ buona

Acquario se avete una questione in ballo otterrete la giustizia e quindi la cosa giusta per voi, se avete ragione ve la daranno, diversamente no, e comunque la vittoria pare sia la vostra, a breve arrivano notizie

Pesci fino ad oggi vi sentivate in conflitto con voi stessi, quella fase non esiste piu’, avete compreso l’importanza di collaborare con altri e lo state facendo in maniera egregia, la giornata e’ calma



Buona giornata a tutti