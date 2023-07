Astrotarocchi 9 luglio 2023

🔴🟠🟡Astrotarocchi🟢🔵🟣🟤🔴09 Luglio 2023🟠🟡



🟢Ariete arrivano notizie ( nei prossimi giorni ) che impongono delle scelte, forse piu’ proposte lavorative per chi non lavora, e di tipo pratico per le altre, vi sentirete un po’ sacrificati, ma alla fine farete la scelta giusta

🔵Toro avete e state pensando molto a tutta una serie di cose, e’ ora di staccare la spina e non pensare a nulla, e’ ora di riposare e anche di cambiare un po’ alcune abitudini, uscire dalla zona confort non e’ poi cosi male come sembra

🟣Gemelli farete una conversazione molto piacevole con qualcuno, e veramente il tempo volera’, ricordate pero’ che e’ anche necessario riposare, comunque e’ giornata tranquilla

🟤Cancro per voi arriva un messaggio / notizia telefonata da parte di un amico che vi porta in qualche modo fortuna, forse da delle notizie che aspettate o comunque che a voi porteranno fortuna

đź”´Leone quando si cambia direzione a qualunque cosa, si possono ottenere due risultati, avere il successo o prendere atto che abbiamo sbagliato strada, nel vostro caso avete intrapreso la strada giusta, quindi arriveranno altri cambi di corrente e comunque la meta resta sempre quella evolversi e migliorare, e voi state facendo un ottimo lavoro

đźź Vergine c’e’ qualcosa che inizia e che sembra essere un ottimo inizio, non fatevi fuorviare dagli ostacoli, o dalle chiacchiere inutili, finiranno, voi dovete perseguire il vostro obiettivo, bisognerebbe ignorare e andare avanti per non disperdere tempo ed energia, provatevi

🟡Bilancia ci saranno piu’ possibilita’ fra cui scegliere per arrivare ad ottenere cio’ che volete, non rimanete seduti fermi al crocevia ad aspettare che arrivi una risposta, dovrete ragionarci su e vedere quale puo’ essere la strada migliore, non sempre le risposte arrivano da sole, a volte vanno aiutate

🟢Scorpione la fortuna e’ dalla vostra parte e non e’ poca cosa perche’ arriva sotto forma di aiuto che non c’aspettiamo, arriva con un entrata extra ( nei prossimi giorni ) insomma la strada la trova lei ma la porta aperta, dipende da voi

🔵Sagittario potreste ritrovare qualcosa che avevate dimenticato o perso, ma sbuca al momento giusto, e da qui sembra si apra una strada per un idea da sviluppare in futuro, insomma il destino ci mette lo zampino.

🟣Capricorno pensate molto a qualcosa che non vi e’ andato a genio, ma la domanda e’ : cosa posso fare io per migliorare me stessa e quindi evitare situazioni incresciose e fastidiose? E allora vi renderete conto di quanto contano poco certe cose

🟤 Acquario un nuovo inizio e’ per voi alle porte, vi lasciate alle spalle un fardello veramente pesante ma appunto, se non ci pensiamo noi, lo fa la vita, quindi comunque siano andate le cose per voi arrivano viali illuminati e cammini tranquilli, il vostro contributo l’avete gia’ dato.

đź”´Pesci i sacrifici si fanno a fin di bene ma non sempre gli altri li comprendono, quando accade questo, bisogna lasciare andare la corda, prima di tagliarsi le mani, ci vuole coraggio, ma ne serve di piu’ a sapere che ci si fa male e a continuare



🟠🟡Buona giornata 🟢🔵