Astrotarocchi: 9 luglio 2022

Astrotarocchi a cura di Cristina Olmi 9 luglio 2022

-Ariete siete molto orgogliosi di quello che avete realizzato fino a qui, ma nonostante la stanchezza e’ proprio un momento magico per voi, dove arriva ulteriore energia molto positiva e aiuti insperati, il consiglio e’ proprio di non fermarvi per ora, per riposare c’e’ sempre tempo. Ottimo il miglioramento in generale della situazione

-Toro voi siete in fase di attesa, nel frattempo state lavorando e portando avanti la vostra vita, non tollerate piu’ il passare del tempo senza che nulla accada avete proprio necessita’ di risposte, la persona che a voi interessa al momento combatte ancora la sua personale battaglia, all’improvviso arrivera’ un cambiamento che portera’ un rinnovamento totale , ci saranno delle scelte da fare e sarete un po’ incerti , state tranquille che siete protette e potete contare sull’aiuto dall’alto , e sul loro conforto arriveranno notizie messaggi con delle belle notizie e la questione si risolvera’ occorre tempo niente si fa subito e bene quindi armatevi ancora di pazienza, la vittoria per me ci sara’

-Gemelli oggi di scena e’ la famiglia sentite molto le vostre radici, e la sicurezza che tale sostegno non manchera’ mai arrivano messaggi e notizie di qualcosa che avete fatto e che e’ stato un vero successo , siete fermi e determinati a mantenere la vostra posizione

-Cancro L’intelligenza e la rapidita’ di pensiero l’intuizione permetteranno di annusare nell’aria un inganno, qualcosa che non vi quadra e che metterete in chiaro rapidamente, si risolve subito la questione, ci sono per voi in arrivo soddisfazioni, notizie piacevoli e avrete dimostrazioni d’affetto da parte di qualcuno che non v’aspettate, se da una parte vi viene tolto, dall’altra la recuperate

-Leone Ci sono buone notizie per voi, una buona intesa con qualcuno ma nel contempo alcuni rimpianti e molta tristezza fanno capolino, siete guerrieri e dovete prima di tutto combattere la vostra guerra, con grande coraggio, ripensate a una rottura dolorosa e in realta’ vorreste solo risolverla, ci sara’ modo e tempo per farlo, accanto a voi qualcuno vi protegge e vi aiuta quindi non c’e’ nulla da temere

-Vergine avrete a che fare con qualcuno che vi propone un patto, un accordo vi ” corteggerà’ pur di ottenere cio’ che vuole, attenzione non c’e’ da fidarsi e’ solo un’illusione, non firmate nulla ne’ promettete alcunche’ non e’ il caso ripiegate con un diplomatico no grazie e andate oltre

-Bilancia ci sono degli ostacoli che bisogna sormontare delle chiacchiere poco simpatiche di persone che non vi sono affatto amiche, allontanate un po’ tutti e rimanete ad osservare quello che accade, probabilmente litigheranno fra di loro, per voi e’ meglio starne fuori

-Scorpione attenzione che il troppo orgoglio non vi faccia apparire presuntuosi, non lo siete, farete uno spostamento un viaggio con persone a cui volete bene ci saranno anche per voi notizie piacevoli

-Sagittario per voi ci sono miglioramenti in vista ma c’e’ qualcosa forse di burocratico che va sistemato nei prossimi tempi, la carta avvisa di non essere sempre troppo duri con se stessi i fastidi le noie sono per tutti all’ordine del giorno, questo non significa che dovrete per sempre avere colpe, imparate a perdonarvi.

-Capricorno ci sono piccoli fastidi e qualche ostacolo durante uno spostamento ma nel contempo potreste incontrare qualcuno e rimanere folgorati, il colpo di fulmine per qualcuno di voi e’ alle porte , potrebbe anche diventare un futuro una persona importante per voi. Abbiatene cura

-Acquario avrete dei contrasti con un uomo e questa cosa vi mettera’ un po’ di tristezza ma una chiave per risolvere la questione c’e’, usate l’astuzia e vedrete che oltre a risolvere ci saranno notizie interessanti di questioni che ancora non conoscete

-Pesci c’e’ l’inizio, per voi, di un nuovo progetto che subisce le influenze positive, un progetto che vi portera’ fortuna e anche possibilita’ di carriera e una bella possibilita’ di rinascita la fortuna inizia ad accompagnarvi piano piano in tutti i settori vitali.

Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su persemprenews.it

