🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧9 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete un’intuizione vi fara’ trovare la chiave giusta in mezzo a tante chiavi, per ottenere cio’ che volete e chiudere cio’ che oramai deve prendere un’altra strada quindi il vostro nuovo percorso sta per iniziare

🟧Toro si fanno scelte dettate anche dal cuore e s’inizia a pensare a qualcosa di nuovo che non si e’ potuto realizzare prima, c’e’ sempre un momento giusto al posto giusto, non era quello ma sara’ prossimo ad arrivare

🟨Gemelli siete fortemente spinte ad andare avanti ma anche ancora un po’ rallentate da paure, in realta’ niente e nessuno puo’ fermarvi avete una buona energia e la buona volonta’ per realizzare tutto, basta solo attraversare questo momento, il resto sara’ in discesa

🟪Cancro quando il crollo arriva, fa male e tutti ci siamo passati, ma se si ha la serenita’ per comprendere che non c’era altro passaggio che quello, non serve raccogliere le macerie, ma ripartire e ricostruire al meglio che potete e velocemente si che potete, fatelo

🟧Leone desiderate un chiarimento, e c’e’ il colpo di fortuna in arrivo che ve lo permettera’ nei prossimi giorni, non perdete l’opportunita’ che il destino vi dara’

🟨Vergine per voi e’ o in arrivo delle scelte e farete un bel cambio di direzione anche di pensiero che sara’ la vostra fortuna, rimanere troppo a riflettere puo’ a volte, essere deleterio, e’ ora di seguire l’istinto

🟪Bilancia giornata un po’ tesa ma anche di forte senso di giustizia che vi fa rimanere saldi sulle vostre posizioni e non eccedere ne’ da un lato ne’ dall’altro, semplicemente saprete esattamente cosa e’ giusto e cosa non lo e’ per voi

🟧Scorpione siete in attesa di notizie che vi rasserenino un po’ l’animo, non e’ un momento brillante eppure avete superato temperste piu’ feroci, abbiate fede in voi stesse e nessuna tempesta potra’ piegarvi, siete rocce, inamovibili e le notizie arriveranno state tranquille

🟨Sagittario Questa giornata la dovreste dedicare ad allargare la cerchia di conoscenze e ad ampliare la vita sociale. Prendete tempo per voi stesse e per creare legami personali o professionali che vi portino felicità e successo, saranno ottime conoscenze

🟪Capricorno Oggi dovete calcolare bene rischi le parole che direte e scelte da compiere in base a notizie incontri e messaggi che riceverete e farete, pensate prima di fare

🟧Acquario Ci saranno piccole spese impreviste che coprirete tranquillamente ma non senza farvi venire un po’ l’ansia, tranquilli le pagate senza nessun problema e del resto cosi come li spendete centuplicati vi rientreranno quindi niente paura

🟪Pesci Riordinate le idee e soprattutto scartate le idee che non sono produttive per voi, realizzerete molte cose importanti



Buona giornata