Astrotarocchi 9 gennaio 2024

Astrotarocchi 09 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



ღ Ariete alcune questioni legate a soldi o comunque ad affari sara’ qualcuno ad aiutarvi a risolverle, poi ci sara’ un momento di calma e di grande serenita’, ancora qualche giorno e si sistema tutto c’e’ il ritorno della pace e della fortuna perduta

ღ Toro e’ un buon periodo per fare dei cambiamenti, se quello che c’e’ vi sta stretto, iniziate a cambiare. i cambiamenti fatti con una bella energia portano comunque la firma del successo e vale per ogni settore vitale quindi e’ ora di muoversi

ღ Gemelli dopo una discussione animata e’ tornato il sereno, e si sta combattendo su piu’ fronti, ma con ottimi risultati quindi direi nonostante la fatica e le contrarieta’ riuscite a saltare gli ostacoli e a realizzare le vostre mete

ღ Cancro ci potranno essere dei fastidiosi battibecchi in famiglia , che si risolvono, e, una volta chiarite, non ci si ritornera’ piu’ sopra, in questa giornata c’e’ un po’ di confusione, ma la nebbia si dirada velocemente, abbiate pazienza

ღ Leone oggi anche per voi la confusione c’e’, ma voi fate presto ad eliminarla, vi concentrerete piu’ su altro e risolvete le questioni per cui gia’ una strada e’ aperta, e a quel punto, un po’ a cascata arrivano le risposte per le altre questioni, comunque la giornata e’ abbastanza impegnativa

ღ Vergine all’improvviso la fortuna arriva da voi, una questione economica viene a risolversi e per chi aspetta un ritorno e’ possibile avvenga ovviamente non tutto in una giornata, e la vostra scorre tranquilla

ღ Bilancia arrivano comunicazioni e soddisfazioni per quello che riguarda o il lavoro o comunque una questione che avete gestito bene, quindi aspettatevi un encomio o comunque una bella sorpresa lavorativa

ღ Scorpione dopo un forte rallentamento, si cambia finalmente direzione e s’inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, arriva un bel carico di cose belle, fra cui gratificazioni, promozioni, fortuna e un bel po’ di altre cose, non manca molto. La giornata scorre tranquilla

ღ Sagittario la chiave per risolvere qualcosa che non si comprende ora arrivera’ e diradera’ la nebbia che c’e’, le cose diventeranno chiare, ma occorre tempo, e tutto sara’ chiaro. La giornata comunque scorre tranquilla

ღ Capricorno qualcuno decidera’ di allontanarsi forse una coppia ma accade perche’ hanno terminato il loro percorso con voi, per quanto puo’ dispiacere, trascinare non servirebbe a molto quindi meglio ora che poi

ღ Acquario qualcosa che non e’ chiaro sta diminuendo in termini di accordi presi, e’ il caso comunque di chiarire la questione, di qualunque cosa si tratti, e rimettere a posto le cose, fatto questo tutto scorrera’ liscio

ღ Pesci la giornata per voi scorre liscia e se ci sono questioni legali, queste vengono messe a posto, si fa chiarezza piu’ che altro, per la risposta definitiva ci vuole ancora tempo



ღღღღ Buona giornata ღღღღ



🌞 Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi o su Whatsapp al 347 57 49 499 o su messanger 🌞