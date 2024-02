Astrotarocchi 9 febbraio 2024

Astrotarocchi

09 Febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete quello che vi trattiene dal cambiare sono le paure, e c’e’ di vero che non e’ facile, ma la vecchia formula ( rimanere nella zona confort ) non funziona piu’, e’ ora di decidere se andare avanti e cambiare tutto quello che non funziona, o se proseguire, cosa certa che le soddisfazioni arrivano se cambiano le situazioni che non vanno, la giornata e’ un po’ di alti e bassi

Toro Vi state concentrando molto sulla stabilita’ in generale un po’ di tutto, in particolare di quella lavorativa, e ci riuscirete dove ancora le cose sono incerte, la fortuna comunque cammina vicino a voi, quindi se non c’e’ la stabilita’, riflettendoci un po’ su e con l’aiuto della dea bendata la troverete, la giornata e’ buona

Gemelli una situazione di ripetizioni di eventi, sembra finalmente trovare la parola fine e torna a voi, la fortuna, l’ottima energia, e un grande potenziale di crescita, ci vuole anche la determinazione e volonta’, non arrendersi di fronte a nessun ostacolo, la giornata comunque e’ buona

Cancro vi state agitando un po’ a causa di qualcosa che avete perso o che temete di perdere, tranquille che non sembra esserci nessun problema in tal senso ( salvo se si sono fatte azioni cattive ) e’ solo una vostra paura e quindi rilassatevi e proseguite senza paure, la giornata e’ un po’ cosi cosi

Leone qualcosa che deve iniziare subisce qualche contrattempo ed avra’ necessita’ di qualche giorno in piu’ per partire, sara’ necessario sistemare alcune cose per poi procedere, la giornata appunto servira’ per mettere a posto i disguidi e per poter iniziare il piu’ presto possibile

Vergine qualche accordo, un patto si e’ bloccato, e’ necessario cambiare la direzione, ovviamente ci sono delle scelte da fare, e troverete la soluzione giusta per voi, ovviamente accadra’ nell’arco di qualche giorno, quindi c’e’ un po’ da valutare diverse cose, la giornata comunque e’ tranquilla

Bilancia ci potrebbe essere per voi, all’improvviso una svolta sul lavoro molto positiva e ci saranno i cambiamenti che aspettate, finalmente si fara’ luce su questioni poco chiare e tutti gli equilibri torneranno al loro posto, la giornata e’ buona

Scorpione e’ un periodo d’instabilita’, un periodo incerto, ci sono cambiamenti e se non si e’ flessibili si rischia di trovarsi un po’ spaesati, le cose sono in movimento attenzione a gli obiettivi non realizzati per poca convinzione, la giornata va cosi cosi

Sagittario se e’ al successo delle vostre attivita’ che puntate, state per ottenerlo e sopra tutto se avete lavorato duro e senza sosta, a maggior ragione ve lo siete conquistato pezzetto per pezzetto, lo meritate senza dubbio, la giornata e’ ottima

Capricorno riceverai presto il sostegno di un uomo più anziano che ti porterà molta soddisfazione personale. Sul piano professionale, potrebbe trattarsi di una promozione da parte di un vostro superiore, in generale la giornata comunque e’ buona

Acquario Ci sono nodi che dovete sciogliere uno di questi potrebbe risolversi proprio in questi giorni, in particolare se si tratta di un’amicizia e’ possibile una riappacificazione, la giornata e’ buona

Pesci Attenzione avrete dubbi o su una persona o su una cosa che dira’ una persona avete ragione a dubitare, non e’ molto limpida e sopra tutto ha la brutta abitudine di girare le frittate come preferisce, per qualche giorno meglio evitare di parlare di voi



