Astrotarocchi 9 dicembre 2033

Astrotarocchi 09 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete Potranno esserci per voi dei momenti di nostalgia con qualche sbalzo d’umore o vi trovate con le idee un po’ confuse, all’improvviso un idea arriva e probabile risolviate sia la malinconia che un problema, alla fine della giornata comunque il risultato e’ buono

Toro ci saranno dei cambiamenti piuttosto importanti che ovviamente non si sviluppano nell’arco di una giornata, ma vi porteranno ad eventi felici e se si tratta di lavoro arrivano soddisfazioni e riconoscimenti, un periodo faticoso ma non impossibile, la giornata scorre tranquilla

Gemelli la giornata scorre serena in relax per chi non lavora, e per chi lavora attenzione a notizie che possono portare un po’ di confusione, se cosi fosse state tranquilli che torna subito la stabilita’ e la tranquillita’

Cancro la soluzione per voi a qualcosa d’importante, per ora e’ ferma, e questo ritardo vi crea nervosismo, ci vuole pazienza ne verrete fuori e nel frattempo dovete vivere, quindi quello che non si puo’ sistemare ora, lo fara’ al momento giusto, per ora andate avanti, la giornata comunque e’ tranquilla

Leone in mente avete una cosa da raggiungere, un amore, un lavoro, delle entrate, sta di fatto che ad un certo momento cambierete direzione e li arriva il colpo di fortuna e la risolvete, quindi non abbiate paura di fare diversamente perche’ e’ li la vostra fortuna

Vergine arriva o un invito da qualche parte, posto pubblico che sara’ una cosa simpatica o arriva sul lavoro un cambio di direzione che prevede spostamenti. Arriva una sorpresa inaspettata

Bilancia tanta sofferenza ormai e’ stata seppellita, vi aspettano bei momenti con belle sorprese, e la vita ci mettera’ del suo, vi regalera’ qualcosa d’inaspettato che puo’ cambiare la vostra vita, in meglio quindi preparatevi

Scorpione per voi diminuisce l’ansia e lo stress, e, si trova subito una soluzione per qualcosa che non riuscivate a sistemare e una volta sistemato andate tranquillamente oltre, e di ostacolo in ostacolo, arriverete alla vostra meta, stanchi ma soddisfatti, la giornata e’ illuminante per voi

Sagittario la montagna e’ stata scalata ma voi siete attrezzate per le ” arrampicate ” piu’ difficili, e quindi non avete nulla da temere, nel frattempo, nella giornata di oggi attenzione ai sogni possono essere veritieri e sopratutto possono essere smorfiati e giocate, se lo fate non esagerate, la fortuna aiuta

Capricorno un calo per chi lavora in proprio in questi giorni e’ normale, ma attenzione, potete, con una bella idea che arriva spostare l’attenzione dei vostri clienti su altro, realizzate un bel guadagno, per gli altri una diminuzione di lavoro puo’ essere momentanea quindi non c’e’ nulla da temere, la giornata e’ tranquilla

Acquario un lui ansioso puo’ lasciarvi un po’ cosi, senza una direzione ben precisa, all’improvviso dalla nebbia totale, si passera’ alla chiarezza totale che vi lascera’ senza respiro, insomma l’amore e’ a un passo da voi, a breve arriva

Pesci dalla monotonia finalmente inizia un cambiamento di direzione, e un po’ le situazioni pesanti restano indietro, quando sara’ il momento si valuteranno, per ora rilassatevi



Buona giornata

