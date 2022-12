Astrotarocchi 9 Dicembre 2022 a cura di Cristina Olmi

🌞Ariete Siete nel vostro castello dove vi sentite forti e sicuri, cercate di approfondire cose su cui volete vedere chiaro, e avete un grande equilibrio in questo momento, siete perseveranti e determinati a voler raggiungere le vostre mete. Attenzione a non bloccare tutto quello che non e’ la vostra meta, il rischio e’ di perdere di vista il resto, dovete comunque portare avanti tutto

🌝Toro dentro di voi, lo sapete alcune cose le dovrete eliminare e ci sono circoli viziosi, e’ un paradosso, me ne rendo conto, che troveranno la giusta direzione per risolversi in maniera positiva per voi, non sentitevi punite per questo, c’e’ qualcosa che dobbiamo ancora imparare prima che le energie prendano la giusta direzione. La domanda fondamentale e’ : che cosa ancora debbo capire? Appena lo capiamo, si risolvera’ tutto

🌞Gemelli all’improvviso si risolve per voi qualcosa che e’ importante, quindi se non oggi nei prossimi giorni aspettatevi un’improvviso cambio di vento, e finalmente iniziate a navigare nella direzione giusta. Non perdete di vista gli obiettivi

🌝Cancro c’e’ un amicizia o qualcuno che voi comunque reputate amico che vi arreca sopportazione e nervosismo, potrebbe essere anche un uomo con il quale ci saranno vivaci scambi d’opinione, attenti a non farli diventare dei veri e propri blocchi. Per evitare lo stallo fate parlare senza controbattere, in questo modo lo evitate fate sempre in tempo faccia a faccia a risolvere

🌞Leone arrivano notizie a riguardo di qualcuno che v’interessa e scoprirete che non c’e’ nulla da scoprire, la persona che v’interessa e’ dedita a lavoro e casa, quindi nessun pericolo che qualcuna insidia la persona in questione, vi potete rilassare

🌝Vergine una giornata da guiness dei primati, fortuna e grandissima buona energia che v’accompagna, tentate una piccola giocata ( con MODERAZIONE sempre ) o arrivano aiuti a risolvere questioni che nemmeno vi passa per la testa ora, e’ una giornata davvero molto fortunata, non cambia la vita, ma aiuta

🌞Bilancia arrivano notizie che fanno chiarezza su qualcosa, un nuovo inizio che puo’ essere lavorativo, o anche sentimentale, si muovono i primi passi incerti verso una nuova epoca, che sicuramente e’ migliore della precedente quindi non abbiate paura dei cambiamenti, miglioreranno la vostra vita

🌝Scorpione finisce qualcosa definitivamente e da brave volpi girate e annusate l’aria, la chiave l’avete voi per cambiare le cose e lentamente prenderete il largo per ottenere gratificazioni, successi e anche nuovi amori. Che dire? Un bel fine d’anno si prospetta per voi ed e’ giusto cosi

🌞Sagittario Avete proprio voglia di mollare tutto e andare ma fermatevi, siete certi che fareste la cosa giusta? Siete anche voi dei rompiscatole a volte, non solo chi vi circonda, e allora? Allora sedetevi e parlate con la persona che vi sta a cuore, con il cuore in mano o lo comprende o capirete voi cosa fare

🌝Capricorno La nostalgia a volte vi attanagliera’ ma tranquilli succede specie per voi che spesso ripercorrete il passato, anche se allora non eravate pronti, ricordatelo per tutte le cose c’e’ un momento giusto e il vostro potrebbe essere proprio in questo periodo quindi cercate di andare oltre e di guardare al futuro con piu’ ottimismo

🌞Acquario Periodo in cui ci sono realizzazioni, sogni che finalmente cominciano a prendere forma, c’e’ entusiasmo, tanta allegria, tanto buon sesso e tanto sentimento. Che non sia la volta buona? Fatecelo sapere

🌞Pesci Un incantesimo a voi apparira’ rotto, pensate che non ci saranno piu’ serate di calore, di amore, di un buon vino rosso…be’ vi sbagliate e’ in arrivo un uomo di quelli che proprio sanno come godersi e farvi godere la vita e tutto si rimette in discussione, godetevi la persona la storia e la vita, che vale comunque sempre la pena viversi



🌝Buona giornata🌞

