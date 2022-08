Astrotarocchi 9 agosto 2022 a cura di Cristina Olmi

🦀Ariete attenzione troverete la chiave per capire se veramente il sospetto che avete e’ giusto: qualcuno cerca di sottrarvi qualcosa ma in maniera furbetta lo smaschererete e lo manderete al paese di molto lontano lontano

🦀Toro per voi delle sorprese inaspettate un evento straordinario molto importante per la vostra vita sta per accadere

( entro 1 mese ) quindi preparatevi al meglio, che il piu’ bello deve arrivare

🦀Gemelli attenzione a quello che scegliete, ci sono situazioni che appaiono in un modo ma sono altre, una sorta di situazione che sembra bianca ma poi e’ nera, andate oltre la cortina di fumo e osservate attentamente

🦀Cancro comunicazioni da parte di una donna e parlera’ o di un viaggio o del rientro di un viaggio, forse anche di un ritorno di qualcuno che tarda e mal sopporta, insomma dovrete prestare la spalla per farla sfogare

🦀Leone qualcosa v’impedisce di fare quello che volete e quando volete, dovrete andare oltre gli impedimenti oltre gli ostacoli e tentare la buona sorte in cambio vi aiutera’ a realizzare cio’ che volete, datevi da fare

🦀Vergine arrivera’ una notizia che poco vi piace ma fa chiarezza e vi toglie un peso dallo stomaco ovviamente cambiano un po’ le prospettive, ma e’ solo una deviazione dal programma iniziale quindi nulla che non si sistema

🦀Bilancia avete bisogno di persone che mettano l’anima come fate voi con gli altri, imparate a trattare gli altri come trattano voi

🦀Scorpione non fatevi ingannare da paroloni, la serenita’ la si trova nei piccoli gesti, quindi e’ quello che dovreste osservare

🦀Sagittario attenzione a qualcuno che cerca di fare un po’ il furbo con patti accordi poco chiari, se interessati andate a fondo alla questione e cercate di capire se le cose sono giuste o meno

🦀Capricorno ci sono porte che non si sono aperte ma questo e’ perche’ se ne apriranno a breve di migliori e sicuramente se si parla di lavoro piu’ remunerative

🦀Acquario dovrete fare grandi sforzi per superare una giornata un po’ complicata ma alla fine ci saranno comunque delle belle soddisfazioni

🦀Pesci c’e’ un momento di fermo di stasi dove non sapete bene cosa valga la pena fare e non fare, non decidete per ora e prendete tempo per voi, a breve capirete che direzione prendere

🦀Buona giornata 🦀

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

