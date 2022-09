Astrotarocchi: 8 settembre 2022

✅Ariete ci sono novita’ ancora in arrivo, nascite di nuove situazioni e non s’esclude nascite vere e proprie, attenzione a non peccare d’ingenuita’ ma si avviano nuovi progetti che nel tempo avranno veramente bei riconoscimenti, potrebbe anche essere l’inizio di una storia importante

✅Toro attenzione a non isolarvi troppo potrebbe sembrare a gli occhi degli altri, un volersi isolare per superbia, la verita’ e’ che certi momenti ci vuole una pausa di pace, se poco v’interessa l’opinione altrui allora va benissimo, diversamente cominciate di nuovo a socializzare, i principi non bussano alla porta

✅Gemelli da un’esperienza negativa, alla distanza, troverete cos’e’, sempre se c’e’, dove avete sbagliato e l’insegnamento da trarre, non e’ mai semplice e facile, eppure questo vi rendera’ forti, e’ un momento di grande introspezione, troverete la via giusta per riprendere la marcia

✅Cancro per voi c’e’ in previsione un po’ di svago, divertimento e piccoli piaceri quotidiani di cui non vi dovete privare, comprese avventure, chiacchierate e uscite con amici e’ quello che occorre a voi ora

✅Leone attenzione che l’oculatezza, non venga interpretata come grettezza da parte degli altri, non lo siete, cercate di, se avete questa sensazione, cambiare subito direzione, specialmente l’avarizia di cuore e mal digerita da tutti.

✅Vergine avete delle influenze molto positive a livello di energia, sfruttatele per dare una bella sferzata e ripresa personale a tutto quello che non vi sembra andare come deve ci riuscirete

✅Bilancia vi sentite un po’ strani vorreste fare ma non ne avete molta di voglia, lasciate passare il tempo, e piano piano quello che vi e’ sembrato passato per sempre tornera’ ad aggiustarsi e si rimettera’ in ordine da se. Abbiate fede in voi stessi

✅Scorpione c’e’ necessita’ di tanta buona volonta’ di prendere delle decisioni importanti e di superare i naturali ostacoli che tutti noi sempre ci troviamo davanti. Qualunque cosa costera’ un po’ di fatica ma andra’ molto bene

✅Sagittario qualcosa di magico nell’aria c’e’, il vostro pensiero e’ molto potente, imparate a chiedere e vi verra’ concesso, imparate a convogliare le vostre energie in una direzione, non ce ne sara’ per nessuno. Come si fa? Ricordate come facevate un tempo, il modo lo avete dentro di voi

✅Capricorno in voi dovrete risvegliare la potenza, l’energia e le capacita’ che avete innate di andare in guerra e vincere il drago, la sua energia e’ esattamente come la vostra, ma la dovete risvegliare se volete ottenere qualcosa, voi avete bisogno di rinnovarvi e credere che ancora ce la farete. La novita’ e’ che ce la farete sempre

✅Acquario siete in un momento di tranquillita’, per ora e’ meglio non salpare per altri lidi, rimanete ancora a coccolarvi un po’ prima di ripartire per nuove situazioni e avventure

✅Pesci siete molto tentati di fare qualcosa ma la domanda giusta da porsi e’ : farei la cosa giusta? Se si, allora fatela, se no aspettate, arrivera’ il vostro momento

✅✅✅Buona giornata a tutti ✅✅✅

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litoraleno per segno

