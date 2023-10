Astrotarocchi 8 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE se avete in mente uno spostamento un trasferimento altrove fatelo sara’ positivo per voi e per dare uno stacco a un momento ” mondiale ” di pesantezza e di stress, vi farebbe bene

TORO qualche piccolo ostacolo, nei prossimi giorni riuscirete a superarlo, non e’ un momento fortunatissimo ma passa come ogni cosa, cercate di andare oltre la fortuna e la non fortuna, riuscite comunque in quello che volete

GEMELLI ci sono per voi nuove conoscenze interessanti in arrivo che potrebbero mettere in discussione un po’ tutto, in ogni caso sono persone interessanti con le quali avere anche un buon dialogo oltre che magari anche altro tipo di rapporti, quindi e’ un buon periodo quello in arrivo

CANCRO comunicazioni arrivano e sbloccano qualcosa che e’ stato fermo, anche se non saranno quello che vi aspettate e’ pur sempre un inizio al quale dovrete, se volete, rispondere con entusiasmo proprio per dare a intendere che comunque voi andate avanti indipendentemente da chi c’e’ o non c’e’.

LEONE vi state impedendo qualunque gratificazione e non si comprende il perche’, e comunque se siete in attesa di notizie che riguardano il lavoro, arriveranno ma con una certa lentezza nel frattempo vivete

VERGINE si risolve qualche pratica che avete in sospeso e a favore vostro ci sono alcune strade che al momento non sono percorribili ma altre si, troverete quella giusta per voi

BILANCIA all’improvviso arrivano notizie positive per voi, da parte di qualcuno di cui v’interessa, facile che arrivi qualche invito da qualche parte, approfittatene

SCORPIONE arrivano notizie o di lavoro o un invito da qualche parte e ci sara’ chiarezza al riguardo di qualcosa molto molto positiva per voi, potrebbe essere un fine settimana interessante

SAGITTARIO il successo nelle piccole e grandi cose che farete e’ assicurato, se dovete iniziare qualcosa fatelo pure senza nessuna esitazione, andra’ bene

CAPRICORNO fine di un brutto momento si cambia rotta e destinazione, decisamente migliore di quelle precedenti e con maggiore soddisfazione vostra e di chi vi sta vicino

ACQUARIO Piccole ma buone notizie in tutti i campi, anche in quello sentimentale. Avrete l’incontro con un uomo giovane, anticonformista, e con la testa sulle spalle. Piccole ma sono pur sempre gioie sono alle porte per voi

PESCI per quanto davvero vi state muovendo nella giusta direzione arrivano a brevissimo riconoscimenti, momenti di gioia, se fate le cose con passione non puo’ che accadere questo, state cercando di capire alcune cose, vi aiutera’ in questo senso qualcuno e pone fine a grandi dubbi



Buona giornata a voi